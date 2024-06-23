Москва, 23 июня, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

ДТП случилось на Лухмановской улице. По словам очевидцев, транспортное средство снесло столб, а затем опрокинулось на пешеходном переходе.

Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня на юго-востоке Москвы в ДТП попал автомобиль для перевозки заключённых, в результате пострадали два человека. По предварительной версии, водитель автозака не справился с управлением.

В декабре четыре человека пострадали при столкновении автобуса «Мосгостранса» с мачтой освещения на западе столицы. Инцидент произошёл в период рекордных снегопадов, которые принёс циклон «Ваня».