Херсон, 23 июня, 2024, 11:01 — ИА Регнум. На левобережье в Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб человек. Об этом сообщает RT.

(сс) Ministry of Defense of Ukr

«В результате артиллерийского обстрела ВСУ один человек погиб», — приводит издание слова знакомого с ситуацией источника.

По предварительной информации, за минувшие сутки украинские военные нанесли по левобережью Днепра не менее 16 артиллерийских ударов. Ещё 20 ударов ВСУ нанесли ночью.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, ВСУ обстреляли Донецк и Белгородскую область. В результате атак боевиков погибли три жителя Донецка, ещё четыре человека пострадали. В Белгородской области при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

21 июня российская система ПВО сбила два беспилотника и одну ракету ATACMS над Геническом в Херсонской области.