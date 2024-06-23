Тель-Авив, Израиль, 23 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. На севере Израиля в районе населённого пункта Бейт-Гилель упал ливанский беспилотник, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ali Hashisho/Global Look Press

«После сирен, прозвучавших сегодня утром в связи с проникновением вражеского самолета на север Израиля, БПЛА пересек территорию Ливана и упал в районе Бейт-Гиллеля. О пострадавших не сообщалось», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские военные запустили в сторону ливанского БПЛА дрон-перехватчик.

Как передавало ИА Регнум, несколько объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана подверглись атаке боевых израильских самолётов 16 июня. В числе атакованных объектов были военное сооружение и склад с оружием.

12 июня израильские военные убили одного из командиров «Хезболлы», которого назвали «самой важной» целью среди представителей этой группировки. Он погиб при ударе по городу Джуайя на юге Ливана.

ЦАХАЛ и Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях ввели ежедневную «тактическую паузу» в боевых действиях на юге сектора Газа.

18 июня руководство ЦАХАЛ заявило, что одобрило и утвердило планы боевых действий для наступления в Ливане.