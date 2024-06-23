Москва, 23 июня, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Нулевая ставка НДФЛ должна действовать в отношении россиян, чей заработок не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Федерация профсоюзов выступает за введение нулевой ставки, пояснила она и привела в качестве примера налог на прибыль, которым не облагается себестоимость продукции, то есть затраты.

«Так и работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические», — привело слова Кузьминой издание «Коммерсант».

Профсоюзы также выступают за соотнесение МРОТ с минимальным потребительским бюджетом, а не с прожиточным минимумом. Это поможет обеспечить нормальное, а не суженное воспроизводство рабочей силы, отметила зампред федерации.

Страховые выплаты в связи с утратой зарплаты необходимо увязать с величиной этой самой заработной платы, добавила Кузьмина.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Госдума поддержала в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, расширяющие прогрессивную шкалу НДФЛ. В зависимости от величины доходов будет применяться ставка от 13% до 22%. В первом чтении также одобрено повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения, объясняли представители властей и эксперты, направлено на формирование сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.

С 2025 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 15% и составит более 22 тыс. рублей, заявил 10 июня премьер-министр Михаил Мишустин.