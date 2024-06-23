Белград, 23 июня, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Власти Сербии с 2022 года экспортировали в разные страны боеприпасы на 800 млн евро. Вполне вероятно, они могли попасть в распоряжение и украинской армии. Такое предположение сделала британская Financial Times.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что почти на один млрд евро его страна продала боеприпасов за время спецоперации на Украине.

Он назвал такой экспорт частью «экономического возрождения».

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем поставлять их Украине или России, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. То, что они потом делают со своим оружием, — это их дело», — цитирует издание Вучича.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве оказывают давление на Вашингтон, добиваясь разрешения на использование ВСУ дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, с целью атак вглубь России.

В зоне спецоперации в августе–сентябре начнётся ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут начать переговорный процесс, заявил 22 июня экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурма особо укреплённых районов. Он также добавил, что новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие.