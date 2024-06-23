Варшава, 23 июня, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Ситуация с девятилетними близнецами актрисы Барбары Сенкевич, родившей их в 60 лет и оставившей сиротами, умерев 7 июня, по-прежнему не решена.

Социальные сети Барбара Сенкевич

Польская актриса Барбара Сенкевич оказалась в эпицентре обсуждения общественности, когда после процедуры ЭКО в 60 лет родила близнецов, которых назвала Анна и Питер.

Журналисты быстро окрестили Сенкевич «самой старой мамой Польши». У многих было опасение, сможет ли женщина в таком возрасте сама растить малышей, супруга и отца детей нет.

Барбара Сенкевич умерла дома 7 июня на глазах у девятилетних сына и дочки. Скончалась почти сразу, как её выписали из больницы, где она лечилась от желтухи.

Как пишет газета SE, сейчас детей временно отдали в приёмную семью, но не исключено, что по решению суда их могут отправить в детский дом.

После Сенкевич осталось завещание, в котором названо имя человека, которого она хотела бы видеть опекуном близнецов. Эта подруга актрисы, но, как пишет издание, нет уверенности, что суд разрешит ей взять на себя опеку над детьми. Первое судебное заседание по этому делу уже назначено.

Барбара Сенкевич много лет служила в Варшавском театре Lalka и была основательницей детского театра Gong. Широкой публике актриса стала известна после съёмок в фильмах «Непорочные», «Око за око», «Подруги».

Как сообщало ИА Регнум, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года. Она скончалась в ночь на 30 мая. С 2018 года актриса боролась с серьёзной опухолью головного мозга, глиобластомой. Её лечили как российские, так и израильские специалисты. Состояние актрисы, как сообщалось, ухудшилось в последние две недели.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве на аллее деятелей искусств рядом с могилами народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.