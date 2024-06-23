Анкара, 23 июня, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отомстил президенту США Джо Байдену за оскорбление, разорвав с Вашингтоном нефтедолларовые соглашения, заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Он отметил, что сейчас кардинально меняются глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада. Одним из таких признаков стал отказ Саудовской Аравии продлить соглашение с США, подписанное 8 июня 1974 года. Тогда арабское государство согласилось продавать свою нефть за доллары взамен на военную помощь. 50-летний срок соглашения истёк.

Тутар напомнил, как в ходе избирательной кампании 2020 года Байден назвал «изгоем» Мухаммеда бин Салмана, пообещав привлечь его к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Решение Эр-Рияда говорит о полном фиаско для Вашингтона. Крах нефтедоллара станет концом США как мировой сверхдержавы, в этом нет сомнений, добавил Тутар.

«Этот шаг приведёт к серьёзным нарушениям в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, который назвал его изгоем», — резюмировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведёт к катастрофе в Соединённых Штатах, считает бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, политический аналитик Пол Крейг Робертс. По его словам, конец нефтедоллара скажется на стоимость доллара, инфляции и процентных ставках в США.

Вашингтон подрывает доверие стран к доллару и его роли мировой резервной валюты, заявил 17 мая президент России Владимир Путин. Американская политическая элита своими недружественными действиями в отношении Москвы сама себе наносит огромный ущерб, добавил российский лидер.