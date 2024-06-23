Киев, 23 июня, 2024, 05:10 — ИА Регнум. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью 23 июня была объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Днепропетровской области сирены зазвучали в 04:38 мск, через минуту они были слышны и в Николаевской области. В 04:41 тревогу включили в Винницкой области, а потом в Черкасской и Кировоградской областях.

В Киеве и Киевской области сигнал звучит с 04:52 мск.

Затем сирены предупредили об опасности с воздуха население Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 23 июня в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Население призвали быть бдительным.

На всей территории Украины ночью 22 июня объявили воздушную тревогу.

Ночью 23 июня киевский режим попытался атаковать беспилотниками Смоленскую область.

За ночь 23 июня в Брянской области ликвидировали 23 беспилотника ВСУ.