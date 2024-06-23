Прага, 23 июня, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза не группами, а поочерёдно. В противном случае «страдают» более подготовленные новички, высказал мнение в интервью агентству АРА глава чешского МИДа Ян Липавский.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС. Цирк

Дипломат высказался за «модель регаты», то есть соревнование кандидатов на вступление в ЕС с точки зрения реализации необходимых реформ.

«Совместное присоединение к ЕС сразу нескольких стран сдержит более подготовленных кандидатов», — считает Липавский.

При этом чешский министр подчеркнул, что адаптация к правилам ЕС и реформы — это два «параллельных процесса». Таким образом, Евросоюз должен предоставить европейскую перспективу каждой стране, которая этого хочет и выполняет требования, пояснил Ян Липавский.

«Украина представляет собой особый случай, поскольку на её территории происходят военные действия, а потому она заслуживает всяческой поддержки со стороны стран ЕС», — заявил глава МИД Чехии.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Европейского союза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за принятого парламентом этой страны закона об иноагентах.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.