Берлин, 23 июня, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Для украинцев необходимо ввести условия пребывания в Германии, предложил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламент ФРГ) Александер Добриндт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Нам необходимы более жёсткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе. Сейчас, спустя более двух лет после начала конфликта, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины», — привела слова депутата газета Bild.

По словам Добриндта, в Германии изначально выплаты украинским беженцам задумывали как немедленную меру. Это решение давно тормозит интеграцию украинцев на рынке труда. Слишком многие из них живут на пособие, а не ищут рабочие места, конкретизировал он.

Как передавало ИА Регнум, в Германии с начала военного конфликта на Украине нашли убежище 1,17 млн человек. С момента прибытия они сразу же имеют право на пособие и социальную поддержку. Большинство немцев считают оказываемую украинцам помощь слишком большой. Власти и компании ФРГ договорились о приёме беженцев на работу в случаях, даже если они не очень хорошо владеют немецким языком.

Секретарь крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай призвал лишить социальных выплат украинских беженцев, чтобы помочь Киеву набрать больше людей в армию.