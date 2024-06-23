Липецк, 23 июня, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Ранним утром 23 июня в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Население призвали быть бдительным.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС», — написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины ночью 22 июня объявили воздушную тревогу.

Поздним вечером 21 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это произошло уже третий раз за день.

Село Ивановка Запорожской области 22 июня подверглось массированному удару со стороны ВСУ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

На Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрый Львовской области.

Число уничтоженных в небе над Брянской областью беспилотников ВСУ ночью 23 июня увеличилось до 23.