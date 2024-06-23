Брянск, 23 июня, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ночью 23 июня продолжили отбивать массированные атаки ВСУ на Брянскую область. Об ещё двух сбитых украинских беспилотниках сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

MOD Russia/Global Look Press

Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО в небе при попытке атаковать объекты на территории Суражского района.

Богомаз уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.

Число уничтоженных в небе над Брянской областью беспилотников ВСУ ночью 23 июня увеличилось до 23.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 июня украинские боевики за час выпустили по Брянской области 12 беспилотников. Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

За короткое время ВСУ атаковали регион, выпустив ещё девять беспилотников самолётного типа. Все летательные аппараты были уничтожены силами ПВО.

В Харькове прогремело несколько взрывов в ночь на 23 июня.