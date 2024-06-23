Вашингтон, 23 июня, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден совсем скоро своими действиями втянет США в третью мировую войну. Такое предупреждение сделал 22 июня американский экс-президент Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии.

ИА Регнум Байден, Трамп

Трамп призвал «побыстрее убрать» с поста Байдена, якобы Россия, Китай и Северная Корея «смеются, они не могут поверить в то, что произошло с Америкой».

«При жуликоватом Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнём. Президент утягивает нас в сторону третьей мировой войны», — высказал мнение Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, усугубление ситуации вокруг Украины, включая заявления киевского режима об ударах по России, ведет к третьей мировой войне, заявил 5 июня в эфире телеканала Fox News Трамп.

Соединённые Штаты Америки уверены в том, что если их действия спровоцируют третью мировую войну, от этого пострадает только Европа, а они окажутся в выигрыше. Об этом 11 июня заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 2 мая заявил, что Джо Байден якобы не хочет нести ответственность за развязывание третьей мировой войны и не желает конфликта с Россией. При этом он напомнил, что американские власти разрешили киевскому режиму бить американским оружием по российской территории.