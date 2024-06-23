Брянск, 23 июня, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Вечером 22 июня и ночью 23 июня киевские боевики продолжали атаки на Брянскую область. За короткое время ВСУ атаковали регион, выпустив ещё девять беспилотников самолётного типа. Все летательные аппараты были уничтожены силами ПВО. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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Над Дубровским районом области были сбиты четыре дрона. Ещё два вражеских беспилотника уничтожили над Брянским районом.

По одному украинскому БПЛА ликвидировали средства ПВО в Клинцовском районе, Новозыбковском и Стародубском муниципальных округах, уточнил Богомаз, добавив, что уничтожение дронов обошлось без последствий на земле.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 июня украинские боевики за час выпустили по Брянской области 12 беспилотников. Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

На территории Воронежской области ночью 23 июня объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

В Харькове прогремело несколько взрывов в ночь на 23 июня.

Российские подразделения войск «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.