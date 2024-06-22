Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Губернатор Гусев предупредил жителей Воронежской области об опасности атаки БПЛА
Воронеж, 23 июня, 2024, 02:08 — ИА Регнум. На территории Воронежской области ночью 23 июня объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Опасность!
Глава региона попросил население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями от правительства области или МЧС.
Гусев заверил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.
Как сообщало ИА Регнум, несколько взрывов прогремело в Харькове в ночь на 23 июня.
В ночь на 23 июня украинские боевики за час выпустили по Брянской области 12 беспилотников. Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны.