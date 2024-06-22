Воронеж, 23 июня, 2024, 02:08 — ИА Регнум. На территории Воронежской области ночью 23 июня объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Глава региона попросил население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями от правительства области или МЧС.

Гусев заверил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Как сообщало ИА Регнум, несколько взрывов прогремело в Харькове в ночь на 23 июня.

В ночь на 23 июня украинские боевики за час выпустили по Брянской области 12 беспилотников. Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны.