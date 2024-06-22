Липецк, 23 июня, 2024, 02:16 — ИА Регнум. В результате автодорожной аварии в Липецкой области погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Подробности сообщили в управлении МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что ДТП случилось вечером 22 июня у поворота на село Круглое.

Столкнулись два легковых автомобиля. Погибли четверо, двоих детей с травмами увезли в больницу.

Выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, следователи после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области возбудили ещё одно уголовное дело — об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

18 июня в Шиловском районе Рязанской области столкнулись микроавтобус, легковой и два грузовых автомобиля. В результате погибли восемь человек. Ещё 13 получили травмы. Трое из пострадавших — дети. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным Госавтоинспекции, причиной массового ДТП в Рязанской области, унёсшего жизни восьми человек, стал выезд микроавтобуса «Газель» на встречную полосу.

В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Хабаровском крае погибли три человека, включая ребёнка.

На 37-м километре Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате движение автотранспорта в районе аварии оказалось затруднено на расстоянии 2 км.