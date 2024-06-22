Вашингтон, 23 июня, 2024, 01:52 — ИА Регнум. В Киеве оказывают давление на Вашингтон, добиваясь разрешения на использование ВСУ дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, с целью атак вглубь России. Об этом 22 июня сообщило агентство Associated Press (АР).

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Украинские власти давят на союзников в США, чтобы иметь возможность наносить удары с использованием ATACMS по особенно важным целям внутри России», — написали авторы.

По их данным, Украина хочет получить разрешение на нанесение ударов по России на расстояние более 100 км.

Представители командования ВСУ признались журналистам, что без разрешения от Вашингтона «их руки связаны». При этом в Киеве понимают, что повлиять на отмену ограничений от США могут только «отчаянные условия на поле боя».

Как передавало ИА Регнум, 30 мая президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только у границ Харьковской области. Во всем мире главу Белого дома сочли безумным, а его решение — угрозой для начала мировой войны, сообщала газета Politico.

9 июня советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже используют разрешение наносить оружием США удары по российской территории. По его словам, Вашингтону «не было смысла» сохранять запрет Киеву бить по России.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она уточнила, что западные страны способствуют эскалации конфликта, передавая ВСУ дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и разрешая использовать их для ударов по российской территории.

Президент Владимир Путин призвал осознать, что призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия. Особенно об этом стоит думать европейским странам, которые, как правило, имеют небольшую территорию с очень высокой плотностью населения, добавил глава государства.