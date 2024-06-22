Брянск, 23 июня, 2024, 01:48 — ИА Регнум. В ночь на 23 июня украинские боевики за час выпустили по Брянской области 12 беспилотников. Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Украинские неонацисты продолжили свои удары. Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО все 12 воздушных целей перехвачены и уничтожены», — сообщил Богомаз.

В течение часа были сбиты два беспилотника над Трубчевским районом, восемь — над территорией Брасовского района и два БПЛА самолётного типа ликвидированы над Почепским районом.

Александр Богомаз заверил, что жители области не пострадали, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО были сбиты два беспилотника ВСУ 22 июня над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Поздним вечером также 22 июня были уничтожены два украинских беспилотника над Трубчевским районом. Чуть позже силы ПВО сбили ещё один БПЛА в этом районе.

Несколько взрывов прогремело в Харькове в ночь на 23 июня. С раннего утра 22 июня в городе объявили воздушную тревогу.