Эр-Рияд, 23 июня, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Российский тяжеловес Александр Волков вырвал победу на турнире UFC on ABC 6 у соотечественника и бывшего спарринг-партнёра Сергея Павловича. Бой состоялся 22 июня в Эр-Рияде.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Этот поединок стал главным событием вечера и длился три раунда. Бой завершился единогласным решением судей со счётом 29-28 и 30-27 дважды.

35-летний Волков, занимающий пятую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC, продлил победную серию до четырёх матчей и сделал серьёзную заявку на включение в топовую тройку дивизиона, которую пока замыкает 32-летний Павлович.

У Сергея Павловича это третье поражение и второе подряд в ММА при 18 победах. У Александра Волкова — 38 побед и 10 поражений.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев высоко оценил американского спортсмена Дастина Порье после победы над ним в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 302. Россиянин заявил об этом 2 июня после поединка.

Ранее Махачев досрочно победил Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке, на кону в котором стоял его титул чемпиона UFC в лёгком весе. В пятом раунде россиянин провёл своему оппоненту удушающий приём.