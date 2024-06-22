Харьков, Украина, 23 июня, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в Харькове в ночь на 23 июня. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — написали в Telegram-канале источника.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове с раннего утра 22 июня объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, днём 22 июня мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о четырёх взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Также сирены включили в Днепропетровской и Николаевской областях.

22 июня в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны ВСУ обстреляли Донецк и Белгородскую область. В результате атак боевиков погибли три жителя Донецка, ещё четыре человека пострадали. В Белгородской области при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

Российские военные наносят удары по объектам военного управления, энергетики, оборонной промышленности и связи по всей территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины, подчёркивали неоднократно в Кремле.