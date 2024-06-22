Дублин, 23 июня, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз назвал заявления западных лидеров о «мире» через милитаризацию Европы лицемерными. Об этом он написал в соцсети Х.

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«Политики теперь обещают «мир» через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы», — отметил журналист.

По его словам, именно на Западе хотят военного столкновения, а не в России и Китае.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин обвинил Запад в подрыве стратегической стабильности в мире. Своими санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты, используя МВФ и Всемирный банк, передёргивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга, добавил российский лидер.

С подачи США и Великобритании Запад возродил нацизм и снова задействовал его против России, отметил в статье для журнала «Национальная оборона» помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, Вашингтон и Лондон проводят самую масштабную со времён Второй мировой войны милитаризацию и с энтузиазмом подкрепляют её русофобскими идеями.