Москва, 22 июня, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Киевский режим благодаря ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла освободил из заключения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь). Об этом сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Виталий Невар/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«22 июня в результате проведенных переговоров освобождён митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан», — говорится в сообщении.

В ближайшее время нуждающийся в лечении 75-летний иерарх приедет в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года глава русской православной церкви Кирилл обратился к религиозным лидерам и главам международных организаций с посланиями, в которых призвал обратить внимание на преследование Киевом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе на приговор суда в отношении Ионафана. Он был осуждён на пять лет лишения свободы с конфискацией за оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны.

По версии Службы безопасности Украины (СБУ), иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Адвокаты епископа настаивали, что листовки были подброшены во время обыска СБУ.

Патриарх Кирилл назвал абсурдными обвинения.

В марте 2024 года Тульчинская епархия УПЦ сообщила, что митрополит перенёс инсульт. 18 июня Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор митрополиту.

Глава киевского режима Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ).