Москва, 22 июня, 2024, 23:33 — ИА Регнум. В Москве поздним вечером 22 июня на улице Авиаконструктора Сухого произошёл пожар на территории бывшего завода МиГ, сообщил 22 июня источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Возгорание возникло рядом с Боткинской больницей. По предварительным данным, горит выселенное кирпичное четырёхэтажное здание. Площадь пожара достигла 300 кв. м.

Из здания виден густой чёрный дым.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в центральном округе Москвы загорелся фитнес-клуб «СССР». Пожар произошёл в здании в Шмитовском проезде, в доме 16, с. 2. Администрация заведения эвакуировала посетителей и сотрудников. Пожар на площади 20 кв. м оперативно потушили.