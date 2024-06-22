Вашингтон, 22 июня, 2024, 23:09 — ИА Регнум. В министерстве обороны США опровергли заявление йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) о ракетном ударе по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщило 22 июня агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона.

U. S. Department of Defense/Global Look Press

Это заявление не соответствует действительности, сказал один из источников издания.

В этот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер официально заявил о выходе авианосца Dwight Eisenhower из Красного моря.

«Авианосная ударная группа Dwight Eisenhower сегодня покинула зону ответственности Центрального командования вооружённых сил США. После завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа авианосца Theodore Roosevelt прибудет в зону ответственности Центрального командования США», — приводит его слова пресс-служба Пентагона.

Райдер добавил, что США вместе с союзниками останутся в регионе «для укрепления мира и стабильности».

Как передавало ИА Регнум, 22 июня представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о новом ударе по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower в Красном море. Он уточнил, что хуситы провели операцию, в ходе которой американский авианосец был атакован в северной части моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Цель операции достигнута, добавил Сариа.

В этот же день портал USNI News со ссылкой на свои источники сообщал, что корабль покинет Красное море. По их данным, министр обороны США Ллойд Остин принял решение не продлевать срок его миссии в третий раз. Вместе с тем, отмечалось в публикации, авианосец не отправится в США, а останется в Средиземном море для продолжения миссии.

Dwight Eisenhower прибыл вместе со своей ударной группой в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке в начале ноября 2023 года.