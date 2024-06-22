Москва, 22 июня, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Беспилотник международной коалиции во главе с США атаковал с территории Ирака грузовик в Сирии. В результате ранения получили сирийские граждане, также есть погибшие, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

(сс) U. S. Air Force/Lt Col Leslie Pratt

«Многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой международной антитеррористической коалиции, из воздушного пространства Ирака без нарушения воздушного пространства Сирии нанёс удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населённого пункта Бу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненые сирийские граждане», — уточнил спикер.

По его словам, БПЛА атаковал грузовик 21 июня около 22:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая российская военная полиция блокировала в Сирии колонну международной коалиции, состоящую из шести американских бронемашин Bradley и двух пикапов. Это произошло в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке. После этого колонна развернулась и уехала в обратном направлении.

Профессионализм пилота российского истребителя Су-35 позволил предотвратить столкновение в небе с американскими беспилотниками в сирийской провинции Хомс. Опасное сближение трёх модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper «коалиции» произошло днём 21 июня над населённым пунктом Эс-Сухне на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. метров. В этом время Су-35 ВКС России совершал плановый полёт в воздушном пространстве Сирии.