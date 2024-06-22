Уфа, 22 июня, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Дождевая вода скопилась на некоторых участках международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима, но работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

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Вечером в Уфе и области прошёл сильный дождь. Вода некотролируемо затопила городские улицы, территорию аэропорта.

«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия. Взлётно-посадочная полоса не затоплена», — пояснили специалисты.

Аэропорт «Уфа» работает по расписанию.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обрушившегося на Москву урагана «Эдгар» погибли два человека, 35 пострадали.

В числе пострадавших — шесть детей. Из-за обрушившейся на регион непогоды повалены 700 деревьев, более 300 автомобилей получили повреждения.

Днём 20 июня ураган «Эдгар» обрушился на Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи.

Мэр Москвы Сергей Собянин за день до урагана предупредил о том, что в регионе 20 июня прогнозируются смерчи.