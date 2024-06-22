Берлин, 22 июня, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Сборная Португалии по футболу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Турции.

Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Игра завершилась со счётом 3:0. Голы забили игроки португальской команды Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, ещё один мяч отправил в свои ворота защитник сборной Турции Самет Акайдын.

Одержав вторую подряд победу на чемпионате, команда Португалии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024.

Как передавало ИА Регнум, в другом матче той же группы 22 июня команды Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1. Грузинская сборная набрала первое в своей истории очко в финальных турнирах чемпионатов континента.

21 июня после победы над командой Италии участие в плей-офф Евро-2024 досрочно обеспечила себе сборная Испании. Матч завершился со счётом 1:0.

Первым участником четвертьфиналов чемпионата стала хозяйка турнира — сборная Германии. 19 июня, переиграв со счётом 2:0 команду Венгрии, немцы набрали 6 очков, которые гарантировали им выход в плей-офф.