* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 22 июня, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Украинская группировка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) получала помощь от США ещё в 2023 году, несмотря на то, что в тот период действовал официальный запрет Вашингтона на такую поддержку, сообщило 22 июня издание Intercept.

Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Группировка сама сделала эти сведения достоянием широкой общественности, сказано в материале.

«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь ещё в декабре прошлого года», — отметили авторы.

На указанных фотографиях представители группировки показали сертификат о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе, выданный в декабре 2023 года. Также в кадр попал человек в военной форме США.

У экспертов есть сомнения в том, что запрет на поддержку «Азова» действовал, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон снял запрет на поставки оружия и военной техники «Азову». В Госдепартаменте США заявили, что проверка якобы показала соответствие критериям поправки Лихи, согласно которой Вашингтон не имеет права оказывать военную поддержку иностранным формированиям, причастным к нарушениям прав человека.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение США о снятии запрета на поставки оружия националистическому формированию вызывает крайнее возмущение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва крайне негативно относится к этому решению, демонстрирующему готовность США прибегать к любым методам в попытках подавить РФ, в том числе к заигрыванию с неонацистами.

Заявления американских экспертов о том, что ультранационалистическое формирование «Азов» перестало быть таковым, чудовищны, отмечала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.