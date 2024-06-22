Вашингтон, 22 июня, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Китайские военные могут изолировать Тайвань, нанести ущерб его экономике и заставить подчиниться воле Пекина, даже не сделав ни единого выстрела, говорится в исследовании американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которое приводит телеканал CNN.

Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press

За последние годы опасения западных стран, что Китай «вторгнется» на остров, усилились, отмечает телеканал. Эксперты CSIS назвали три варианта установления контроля КНР над Тайванем: силовая операция, военная блокада и так называемый «карантин». Береговая охрана Китая может использовать тактику «серой зоны», чтобы полностью или частично перекрыть доступ к портам острова, что приведёт к остановке поставок жизненно важных продуктов и всей экономической деятельности Тайваня.

Береговая охрана Китая, говорится в исследовании, имеет право останавливать и регулировать судоходство вокруг острова, и такой метод не считается блокадой или актом войны. Более того, эта тактика уже используется китайской береговой охраной в Южно-Китайском море. Так, китайские корабли регулярно намеренно сталкиваются с катерами ВМС Филиппин, сказано в документе.

Вместе с тем, добавили американские эксперты, если военные корабли или самолёты США вмешаются в такую операцию, которую Китай может назвать правоохранительной, именно США будут рассматриваться как инициаторы военных действий.

Британское издание Financial Times ранее сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года заявил, что США предпринимали попытки спровоцировать Китай вторгнуться на Тайвань.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, в интервью журналу Time заявил, что не исключает использования американских Вооружённых сил для их размещения на Тайване и в акватории, но отметил, что решение будет зависеть «от обстоятельств».

Госдепартамент США 19 июня одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 млн долларов. Кроме того, была одобрена продажа беспилотников ALTIUS 600M-V на 300 млн долларов. После этого Китай ввёл санкции против американской компании-производителя данной техники.