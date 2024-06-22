В США назвали возможный сценарий «захвата» Тайваня Китаем
CSIS: Китай может подчинить Тайвань без единого выстрела, с помощью «карантина»
Вашингтон, 22 июня, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Китайские военные могут изолировать Тайвань, нанести ущерб его экономике и заставить подчиниться воле Пекина, даже не сделав ни единого выстрела, говорится в исследовании американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которое приводит телеканал CNN.
За последние годы опасения западных стран, что Китай «вторгнется» на остров, усилились, отмечает телеканал. Эксперты CSIS назвали три варианта установления контроля КНР над Тайванем: силовая операция, военная блокада и так называемый «карантин». Береговая охрана Китая может использовать тактику «серой зоны», чтобы полностью или частично перекрыть доступ к портам острова, что приведёт к остановке поставок жизненно важных продуктов и всей экономической деятельности Тайваня.
Береговая охрана Китая, говорится в исследовании, имеет право останавливать и регулировать судоходство вокруг острова, и такой метод не считается блокадой или актом войны. Более того, эта тактика уже используется китайской береговой охраной в Южно-Китайском море. Так, китайские корабли регулярно намеренно сталкиваются с катерами ВМС Филиппин, сказано в документе.
Вместе с тем, добавили американские эксперты, если военные корабли или самолёты США вмешаются в такую операцию, которую Китай может назвать правоохранительной, именно США будут рассматриваться как инициаторы военных действий.
Британское издание Financial Times ранее сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года заявил, что США предпринимали попытки спровоцировать Китай вторгнуться на Тайвань.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, в интервью журналу Time заявил, что не исключает использования американских Вооружённых сил для их размещения на Тайване и в акватории, но отметил, что решение будет зависеть «от обстоятельств».
Госдепартамент США 19 июня одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 млн долларов. Кроме того, была одобрена продажа беспилотников ALTIUS 600M-V на 300 млн долларов. После этого Китай ввёл санкции против американской компании-производителя данной техники.