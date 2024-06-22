Москва, 22 июня, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Финальное мероприятие акции «Сад памяти» прошло 22 июня, в День памяти и скорби, на Поклонной горе в Москве, на территории мемориального комплекса у Музея Победы, где участники зажигали памятные свечи, почтили минутой молчания героев и посадили в их честь вечнозелёные живые памятники.

Максим Блинов/РИА Новости

В 2024 году акция охватила не только регионы России, но и десятки стран, поддержавших проект. Заключительное мероприятие акции прошло в Москве, на Поклонной горе, у Музея Победы. Кроме того, в этот день зелёные памятники героям высадили также в Белоруссии и в Индии.

К мероприятию присоединились представители органов власти, амбассадоры проекта, партнёры, представители общественных и волонтёрских движений. В этот день наряду с высадкой памятных деревьев была презентована отраслевая награда имени Петра Антипова, которая будет вручаться работникам лесной отрасли и организациям за выдающиеся достижения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Перед высадкой участники мероприятия посетили экспозицию «Лица Победы» и зажгли свечи у монумента «Скорбящая мать». У Музея Победы участники высадили 20 памятных елей.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов посвятил свою высадку памяти дедушки — Владимира Георгиевича Цыганова и дяди — Виктора Владимировича Цыганова, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и пришли с победой.

«Эта акция важна для того, чтобы сохранить светлую память в честь погибших наших соотечественников в Великой Отечественной войне, которые защитили нашу страну, нашу жизнь и наше будущее», — отметил Цыганов.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что международная акция «Сад памяти» ежегодно объединяет сотни тысяч неравнодушных людей.

«Это правильное и нужное мероприятие, которое выполняет сразу несколько важных задач, в том числе экологическую и просветительскую. Мы надеемся, что человек, посадивший дерево, никогда не причинит вреда природе, не станет поджигать деревья и в целом станет более бережно относиться к окружающему миру. Такие по-настоящему семейные и одновременно масштабные инициативы позволяют формировать и укреплять экологическую культуру граждан, прививать любовь к лесу и природе, а также на практике знакомить юное поколение с непростым трудом работников леса», — отметил он.

Своё дерево в честь двух дедов-фронтовиков высадила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она рассказала о героях своей семьи и о том, что МИД поддерживает такие инициативы, как «Сад памяти», которые направлены на сохранение нашей истории.

«Для меня сегодня особая честь, как для представителя МИДа, прикоснуться к нашей истории и высадить два дерева в память о своих дедах, честь присутствовать здесь. Вы, наверное, заметили, что деятельность российского внешнеполитического ведомства в значительной мере посвящена именно отстаиванию правды. Не проходит ни дня, чтобы мы не обращались к теме Великой Отечественной войны. Мы ведём большую работу по сохранению нашей памяти, по поддержанию мемориалов воинов-героев», — сказала Захарова.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в пятом сезоне акции более 15 тысяч «волонтёров Победы» помогли в организации высадок.

«Участвуя в акции, мы не только увековечиваем память о героических поступках наших защитников, но и передаём важные ценности будущим поколениям. Акция «Сад Памяти» является живым символом вечной благодарности и уважения к тем, кто подарил нам мир и свободу. Особенно ценно, что к проведению акции в этом году подключилась и наша международная команда — в 39 странах волонтёры отдали дань памяти советским солдатам. Ведь помнить и чтить наших Героев — это не только долг, но и основа нашего единства и силы независимо от места жительства», — сказалаона.

По словам генерального директора АНО «Сад Памяти» Элмурода Расулмухамедова, за годы проведения акция объединила миллионы человек. А всего за пять лет участники высадили в России и за рубежом свыше 130 млн деревьев в 78 странах мира, включая Россию. По его словам, мемориальные деревья высаживают и в честь погибших бойцов СВО. Организаторы отмечают, что в этом году «Садов памяти» по стране появилось значительно больше, чем ожидалось. В акции приняли участие все без исключения субъекты, некоторые по несколько раз.

Как передавало ИА Регнум, в российских регионах, в том числе на новых территориях, в День памяти и скорби прошли различные акции. В частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти».

Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит». Во Ржеве у мемориала Советскому солдату прошёл концерт-реквием, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Живую огненную картину из 1000 свечей собрали в Мелитополе активисты движений «Волонтёры Победы» и «Мы вместе».