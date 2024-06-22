Крит, Греция, 22 июня, 2024, 19:46 — ИА Регнум. На острове Крит археологи обнаружили 4000-летнее сооружение, которое похоже на лабиринт Минотавра. Об этом сообщило министерство культуры Греции на официальном сайте.

Министерство культуры Греции

«Это монументальное сооружение состоит из 8 наложенных друг на друга каменных колец толщиной в среднем 1,4 метра, с максимальной предполагаемой сохранившейся высотой 1,7 метра», — говорится в сообщении министерства.

По данным экспертов, сооружение, располагающееся на вершине холма, раньше принадлежало древним шаманам и использовалось для различных ритуалов. Находка была сделана случайно, при установке радиолокационной системы наблюдения для нового аэропорта.

Согласно предположениям учёных, «дворец» построили между 2000 и 1700 годами до нашей эры. Постройка схожа с лабиринтом критского царя Миноса, описанным в древнегреческих мифах. Согласно легенде, в лабиринте жил Минотавр — чудовище с телом человека и головой быка.

Также сообщается, что в планах у археологов продолжить работу по изучению сооружения.

11 июня ИА Регнум сообщило о том, что учёные Севастопольского государственного университета совместно с коллегами из Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея обнаружили у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду.

В октябре 2023 года археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области нашли образец оружия, датируемого периодом с конца XVI по начало XVII века. По словам учёных, украшенный серебром стальной клевец (холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом. — Прим. ред.) мог принадлежать представителю высшего сословия в период Смутного времени.