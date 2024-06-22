Киев, 22 июня, 2024, 19:32 — ИА Регнум. В зоне спецоперации в августе–сентябре начнётся ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут начать переговорный процесс, заявил 22 июня экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В августе–сентябре будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведёт к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — предположил он.

Чтобы противостоять разрушительным для укрепрайонов ВСУ ударам российских управляемых авиабомб, добавил эксперт, Запад готовит авиагруппу.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурма особо укреплённых районов. Он также добавил, что новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие.

Стариков ранее сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто игнорируя мирные инициативы и прямо заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения. По его словам, Запад постоянно поднимает градус эскалации, надеясь, что Россия в определённый момент испугается.

Глава государства уверен в победе России. Как всегда было в истории, в годы испытаний российское общество демонстрирует сплочённость, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным предками, подчеркнул Путин.