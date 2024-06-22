* Галкина — запрещённая в России организация

Москва, 22 июня, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что антироссийские высказывания Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) проплачиваются не Западом, а отечественными олигархами, которые выступают против России. Об этом Никоненко сообщил в беседе с aif.ru.

Сергей Бобылев/ТАСС Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)

Актёр предположил, что покинувшими страну знаменитостями руководит «один и тот же хозяин», поскольку в их действиях заметна слаженность. Свой комментарий 83-летний артист подытожил фразой: «Предатели! Гнильё», назвав Галкина «продажным мальчонкой».

Отъезд семьи Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в Израиль после начала спецоперации на Украине Никоненко назвал «спасением денег». По его словам, известная пара, имея заграничные счета и недвижимость, испугалась лишиться состояния.

Также Сергей Никоненко дал комментарий по поводу откровенных антироссийских высказываний Галкина на концертах по всему миру. Комиком движут не идейные убеждения, когда он говорит гадости о России, а «вполне себе коммерческий интерес», подчеркнул народный артист.

Как ранее сообщало ИА Регнум, департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов оштрафовал Галкина на 2,4 млн рублей за политические шутки на концертах.

Выступления Галкина отменяли и в других странах. Так, было отменено запланированное на 15 сентября 2023 года выступление в Таллине. Позднее стало известно, что концерты в Казахстане, запланированные на 8 и 9 октября 2023 года, также не состоялись. А на прошлогодний концерт юмориста в Париже пришли всего несколько десятков человек.

После начала СВО на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. Он вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль. После обострения палестино-израильского конфликта они перебрались на Кипр.