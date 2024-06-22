Москва, 22 июня, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил решение создать англоязычный Telegram-канал ограничением свободы слова в соцсети Х.

Павел Бедняков/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«X не предоставляет доступ к премиум-функциям, тем самым ограничивая свободу слова. Что ж… Придётся ответить на эти манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Вы можете найти её в моём новом Telegram-канале», — написал он в американской соцсети Х.

О создании Telegram-канала для «англосаксов» Медведев сообщил 22 июня. Первой записью в блоге стала публикация изображения президента США Джо Байдена, у которого вместо лица изображён череп, а галстук составлен из костей.

Также зампред Совбеза опубликовал пост, в котором прокомментировал предложение США провести переговоры по новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Медведев указал на циничность позиции Вашингтона, который поставляет дальнобойное вооружение киевскому режиму и в то же время «вполне серьёзно» предлагает России обсуждать новый ДСНВ. Вместе с тем он допустил, что новый договор может обсуждаться после отказа США от поставок оружия Киеву и запрета на членство Украины в НАТО.