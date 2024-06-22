Москва, 22 июня, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Запланированный на 28 июня концерт известных бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Санкт-Петербурге отменили, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео Татьяна и Сергей Никитины

Так, с сайта площадки «Фонтанка69», где должен был состояться концерт, пропала афиша с музыкантами. На ресурсах по продаже билетов также пропала возможность их приобрести. Однако не исключено, что концерт перенесли на другую дату или на другую площадку. Официально об этом пока не сообщалось.

Ранее в СМИ и в Сети возник серьёзный резонанс из-за того, что артисты Никитины, сбежавшие из России в США после начала СВО и неоднократно осуждавшие спецоперацию по защите Донбасса в своих соцсетях, вернулись в страну на заработки. В Москве Сергей Никитин уже дал несколько концертов и, как писало ИА Регнум, даже возглавил жюри детского песенного конкурса, несмотря на свою деятельность. В частности, ранее Татьяна и Сергей Никитины призывали отправлять средства организации, признанной в РФ иноагентом, которая не скрывала, что сборы пойдут на Украину.

Когда СМИ стали освещать деятельность бардов, Никитины поспешили выпустить обращение, в котором утверждали, что никогда не спонсировали ВСУ. Чтобы доказать это, артисты якобы решили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья», собиравшем деньги Киеву.

При этом в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.