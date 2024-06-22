Харьков, Украина, 22 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В Харькове бомба попала по производственному предприятию, заявил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом, по утверждению главы Харькова, всего в городе упало четыре авиабомбы.

Минобороны России на данный момент не сообщало об ударах по военным объектам в Харькове.

Как передавало ИА Регнум, ранее Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.

На Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

Министерство обороны России 22 июня информировало, что предыдущей ночью ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.