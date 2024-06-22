Берлин, 22 июня, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Сборная Грузии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года сыграла вничью с командой Чехии.

Petr David Josek/AP/TASS

Игра завершилась со счётом 1:1. В составе грузинской команды отличился Георгес Микаутадзе, гол команды Чехии на счету Патрика Шика.

Арбитр встречи Даниэль Зиберт показал игрокам команд девять жёлтых карточек. Это самый высокий показатель на нынешнем чемпионате.

Видеоарбитр встречи по ходу игры принял два решения в пользу команды Грузии. Сначала был отменён гол, забитый чехами с нарушением правил. Позднее после подсказки видеоарбитра в ворота Чехии был назначен пенальти, с которого сборная Грузии открыла счёт в матче.

Команда Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу впервые в своей истории. В решающем матче плей-офф в марте 2024 года грузины обыграли сборную Греции.

В первом матче на Евро-2024 команда Грузии со счётом 1:3 проиграла Турции. В поединке с Чехией она набрала первое в своей истории очко в финальных этапах чемпионатов.

В последней игре группового этапа грузины 26 июня сыграют с Португалией. Команда Чехии в тот же день проведёт матч со сборной Турции.

Как передавало ИА Регнум, болельщики сборных Грузии и Турции перед началом матча устроили массовую драку. На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на соседних секторах стадиона болельщики вступили в перепалку, а потом и в драку, причём использовали в ходе столкновения подручные средства. Драка была прекращена после вмешательства сотрудников полиции.