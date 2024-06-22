Лондон, 22 июня, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Экспортированное Сербией оружие на общую сумму в 800 млн долларов могло попасть на Украину, передаёт 22 июня Financial Times.

(сс) Минобороны Украины

Издание сослалось на высказывания президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине, но при этом не может быть уверенным в том, где именно находится оружие, проданное третьим странам.

«У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим (оружием. — Прим. ред.) сделают — это их дело», — сказал Вучич.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «Военный осведомитель» 15 февраля сообщил, что ВСУ могли ударить по Белгороду произведёнными в Сербии ракетами повышенной дальности. В материале высказывалось предположение, что сербские ракеты попали на Украину транзитом через одну из стран НАТО.

В февраля 2023 года в Сети появилась информация о поступлении в ВСУ партии боеприпасов из Сербии — 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённых госпредприятием «Крушик» (Krušik). Отмечалось, что груз шёл не напрямую, а через компании из других стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия направила Сербии официальный запрос по поводу разъяснения позиции Белграда о возможной причастности к поставкам боеприпасов на Украину. Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни российской, ни украинской стороне.

К информации о том, что против мирных жителей России были применены оружие и боеприпасы сербского производства, нужно относиться критично, отмечал в беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Конечная цель такой информации — это рассорить дружественные государства, народы, отметил он.