Анапа, Краснодарский край, 22 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. На пляжах Анапы запретили купание из-за холодной воды в море, говорится 22 июня в официальном Telegram-канале мэрии города-курорта.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В связи с низкой температурой морской воды купание на пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.

Там добавили, что запрет распространяется в том числе на организованные группы детей.

В городской администрации уточнили, что температура воды в море опустилась до 16-17 градусов.

Накануне, 21 июня, в Анапе усилился отжимной ветер, в связи с чем на пляжах города-курорта ввели ограничения. Так, был введён запрет на использование надувных плавсредств и катание на катамаранах в море.

Управление гражданской обороны и защиты населения призвало отдыхающих соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье. Также сообщалось, что спасатели патрулируют акваторию в местах массового отдыха с целью предупреждения происшествий.