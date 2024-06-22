Орск, Оренбургская область, 22 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Житель Орска избил нового спутника своей бывшей возлюбленной, после чего пару сбил на автомобиле его приятель. Об этом сообщает 22 июня KP.RU.

Кадр из видео

Ревнивец напал на мужчину и женщину, когда они вышли из подъезда дома по улице Ленина, 77. Завязалась драка, которую сняла камера видеонаблюдения. Затем в избитых въехал автомобиль Lada Granta.

«По одной из версий, за рулём сидел друг зачинщика скандала», — отмечает издание.

По словам очевидцев, нападавшие скрылись, а пострадавшие остались лежать на земле. Позже пару увезли в больницу, мужчина получил серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Водителя задержали спустя несколько часов, второго нападавшего разыскивают.

В пресс-службе следственного управления СК по Оренбургской области сообщили, что в отношении 37-летнего водителя Lada возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Краснодаре задержали отвергнутого мужа, который из ревности подложил бомбу под автомобиль соперника. Хлопок под машиной 57-летнего мужчины произошёл во время движения. Он заподозрил, что сработало взрывное устройство, и обратился в полицию. Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 62-летний бывший муж возлюбленной краснодарца. В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.