Щёлково, Московская область, 22 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Члена Российской академии художеств и сына модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева 22 июня похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище в подмосковном Щёлково, сообщает РЕН ТВ.

Виталий Смольников/ТАСС

Проститься с Зайцевым пришли его жена Екатерина Ромашкина и дочь Мария, друзья и коллеги, а также члены мотоклуба «Ночные волки».

Советский и российский модельер, член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Зайцев ушёл из жизни в возрасте 64 лет 19 июня.

По информации СМИ, Егор Зайцев проходил лечение — боролся с раком толстой кишки, осложнение пошло в лёгкие и печень. В первых числах июня его в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию, позже подключили к ИВЛ. Но органы уже не справлялись — почки отказали, в брюшной полости скопилась жидкость. Врачи боролись за его жизнь, но оказались бессильны перед тяжёлым недугом.

Его отец, Вячеслав Зайцев, скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет после госпитализации из-за кровоизлияния в желудке. Его похоронили 4 мая на Жегаловском кладбище в городе Щёлково.