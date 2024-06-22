Вашингтон, 22 июня, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В случае большой войны Россия уничтожит американскую военную технику благодаря опыту, полученному в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил отставной офицер Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube.

Евгений Биятов/РИА Новости Американский бронетранспортер M113, захваченный под Артёмовском

По его словам, Соединённые Штаты Америки по глупости отдали России всё своё оружие на изучение.

«Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам», — сказал он.

По его мнению, Вооружённые силы России уже изучили все слабые места в американской военной машине и это произошло по вине «недальновидного руководства США».

Как передавало ИА Регнум, обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.

Американская газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. Как отметил автор статьи, в будущем, по его мнению, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.

Китайское издание Asia Times сообщило, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР.

Российская сторона не раз призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.