Донецк, 22 июня, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В честь Дня памяти и скорби в Донецкой Народной Республике (ДНР) 22 июня прошли траурные мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Самая масштабная акция прошла на Саур-Могиле, где в ночь на 22 июня активисты движения «Волонтёры Победы» и партии «Единая Россия» зажгли 8 тысяч свечей с изображением мемориала «Защитники Донбасса».

На территории мемориального комплекса «Шурф Шахты № 4/4 бис» города Донецка волонтёры региональной общественной организации «Народная Дружина» возложили цветы к мемориалу и почтили память жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Шахтёрске и Ждановке прошли траурные митинги, посвящённые Дню памяти и скорби.

«Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт, ничто не забыто»!» — сказал в своём обращении к жителям города глава Шахтёрского муниципального образования Александр Шатов.

В Торезском городском округе состоялся торжественно-траурный митинг с церемонией возложения цветов к Братской могиле работников милиции, героев гражданской войны, советских воинов и партизан. Глава администрации Амвросиевского муниципального округа Игорь Лызов вместе с коллегами и представителями рабочих групп шефов-регионов Амурской и Еврейской автономной областей почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы у мемориала «Вечный огонь».

В городском округе Енакиево врио главы муниципального образования городского округа Енакиево Сергей Божик совместно с председателем Енакиевского городского Совета ветеранов войны и труда Юрием Обложкиным и представителями администрации возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику героям-лётчикам Енакиево. А молодёжь городского округа Енакиево приняла участие в церемонии возложения цветов к Братской могиле советских воинов, расположенной на Ватутинском кладбище.

Жители Мариуполя и Волновахи минутой молчания почтили память погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«История имеет свойство повторяться. И майские события двухлетней давности тесно перекликаются с сентябрем 1943 года. Точно так же фашисты прикрывались мирным населением. Точно так же фашисты разграбили и разрушили город. И точно так же они не смогли устоять перед русским солдатом, освободившим родную землю», — прокомментировал событие глава администрации Мариуполя Александр Степанов.

В Макеевке возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне, а в Новоазовске и Иловайске жители города, а также представители партии «Единая Россия», общественники и молодёжь возложили цветы к подножью мемориала «Скорбящая мать».

В городе Дебальцево жители возложили цветы к Монументу Вечной Славы. А в Докучаевске прошёл митинг-реквием, в котором приняли участие и. о. главы администрации городского округа Докучаевск Игорь Попов, руководитель рабочей группы Республики Саха (Якутия) Александр Трофимов и жители города.

Как передавало ИА Регнум, в российских регионах, в том числе на новых территориях, в День памяти и скорби прошли различные акции. В частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».

Президент России Владимир Путин 22 июня возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Также цветы к Вечному огню возложил и министр обороны Андрей Белоусов.