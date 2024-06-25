Москва, 25 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, как в 15-летнем возрасте столкнулся с межнациональной ненавистью во время поездки в Польшу.

ИА Регнум Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов

Этот инцидент, имевший место в начале 1970-х годов, научил Фетисова: нужно быть сильным, чтобы тебя уважали, отметил экс-хоккеист.

«Вот где-то в 15 лет моё первое международное соревнование было в Польше, это не хоккейная страна, но в то время соцлагерь так распределил, так называлось, турнир дружбы… Мы приехали из бараков, мальчишки. А там Польша. А там нас ненавидят, потому что мы из Советского Союза приехали. И это не ощутить было невозможно», — рассказал Фетисов.

Советские подростки были воспитаны на уважении к героям Великой Отечественной войны, знали, что СССР спас мир от нацизма, а в Польше почувствовали, что их ненавидят за то, где они родились, подчеркнул Фетисов.

«Здесь можно, конечно, обидеться на всю оставшуюся жизнь. Или стать сильным, чтобы тебя уважали. Тоже такой урок, который мне очень пригодился в жизни. (…) Этих как раз людей я должен заставить, чтобы они вставали, когда играет гимн. Чтобы они вставали, когда ты выходишь с медалями», — отметил экс-хоккеист.

Фетисов родился в 1958 году в Москве. Он выступал за сборную СССР (России) и ЦСКА, а в 1990-е годы — за американские команды «Нью-Джерси Дэвилс» и «Детройт Ред Уингз». Фетисов — двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею. Также он выигрывал чемпионат СССР, Кубок Стэнли и целый ряд других титулов. За карьеру он провёл более тысячи игр.

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