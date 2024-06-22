Москва, 22 июня, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России Юрий Васильков скончался на 77-м году жизни, сообщила 22 июня пресс-служба клуба.

ФК «Спартак» Юрий Васильков

Смерти Василькова предшествовала продолжительная болезнь, сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака».

«Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям… ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — отметила пресс-служба.

Васильков работал в «Спартаке» в течение 20 лет (в 1983—1985, 1989—2002, 2006–2008 годах), за этот период московский клуб с его помощью десять раз становился чемпионом страны (девять раз — чемпионом России и один — СССР), а также один раз выиграл Кубок, напомнила пресс-служба.

Помимо «Спартака» и национальной сборной, Васильков в 2000-х годах также работал врачом московского футбольного клуба «Динамо».