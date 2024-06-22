Москва, 22 июня, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Власти Москвы продолжают работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры российской столицы, сообщил 22 июня мэр города Сергей Собянин.

Илья Московец Илья/URA.RU/ТАСС

По его словам, на востоке Москвы строится многоуровневая развязка на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра. Она значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок, отметил Собянин.

Кроме того, обновляется участок Киевского шоссе рядом с посёлком Селятино, в настоящее время идёт обустройство эстакады над Киевским шоссе. После завершения работы увеличится пропускная способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД, улучшится транспортная доступность самого Селятино, а также деревень Софьино и Алабино Наро-Фоминского городского округа Московской области.

«На западе столицы улучшаем транспортную доступность квартала № 7 района Кунцево. Работы планируем завершить в 2025-м», — написал он в Telegram-канале.

Также в сентябре будет достроен транспортный узел у станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро. Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, сделаны комфортные зоны пересадки, улучшено транспортное обслуживание прилегающих районов.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Собянин сообщил, что новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готов до конца текущего года. Протяжённость автодороги на новом участке составит 12,2 км. На нём построят четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода. На данный момент объект готов более чем на 60%.

27 апреля Собянин рассказал об уникальных технологиях строительства мостов в Москве. Он отметил, что в столице при строительстве мостов чаще всего применяют три метода: надвижки, укрупнительной сборки и метод монтажа готовой конструкции. По словам мэра, современные технологии возведения мостов облегчают их строительство и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях.