Берлин, 22 июня, 2024, 18:34 — ИА Регнум. На Западе долго не могли представить, что на вооружении у российской армии есть такая массивная бомба — ФАБ-3000, которую можно направлять точно в цель, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

Кадр из видео Применение ФАБ-3000

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить», — сказал он.

Репке подчеркнул, что боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества и имеет колоссальный радиус поражения. По весу российская массивная бомба превышает микроавтобус Volkswagen.

Ирландский журналист Чей Боуз 21 июня заявил: применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 станет плохой новостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

1 апреля полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонный боеприпас обладает такой разрушительной силой, что его можно будет применять для штурма особо укреплённых районов.

20 июня ИА Регнум сообщало о том, что Вооружённые силы России впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне спецоперации на Украине. В силовых структурах отметили, что удар нанесли по пункту временной дислокации украинской армии в населённом пункте Липцы Харьковской области.

В свою очередь, начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сравнил удар российской авиабомбы с землетрясением.