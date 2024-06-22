В США рассказали об уникальном российском оружии
GB News: западные системы ПВО не смогут защитить их от российских «Цирконов»
Вашингтон, 22 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Системы ПВО стран Запада не смогут защитить их от российских гиперзвуковых ракет «Циркон», пишет GB News со ссылкой на отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса.
«Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет («Циркон») нет никакой защиты», — сказал он.
По его словам, военные технологии Запада ещё не дошли до того уровня, чтобы перехватывать такое оружие.
«И поэтому такие ракеты могут пробить нашу противовоздушную оборону», — заключил Дэвис.
Как передавало ИА Регнум, гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США. В то же время Россия, являющаяся лидером в разработках гиперзвукового оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, в том числе «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.
1 апреля военный эксперт InfoBRICS Драго Боснич написал, что в НАТО возникла паника после использования российскими военными для серии ударов по центрам принятия решений ВСУ ракет «Циркон». Эксперт отметил, что из-за этого в альянсе оказались перед дилеммой, как обеспечить безопасность западных военных на Украине.
Британский эксперт Александр Меркурис 3 апреля заявил, что ракеты «Циркон» показали разрушительную эффективность в зоне проведения спецоперации и ни у одной из стран мира нет средств противодействия им. По его словам, с начала 2024 года российские военные нанесли киевским властям огромный ущерб ударами по инфраструктуре.