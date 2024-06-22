Вашингтон, 22 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Системы ПВО стран Запада не смогут защитить их от российских гиперзвуковых ракет «Циркон», пишет GB News со ссылкой на отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет («Циркон») нет никакой защиты», — сказал он.

По его словам, военные технологии Запада ещё не дошли до того уровня, чтобы перехватывать такое оружие.

«И поэтому такие ракеты могут пробить нашу противовоздушную оборону», — заключил Дэвис.

Как передавало ИА Регнум, гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США. В то же время Россия, являющаяся лидером в разработках гиперзвукового оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, в том числе «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.

1 апреля военный эксперт InfoBRICS Драго Боснич написал, что в НАТО возникла паника после использования российскими военными для серии ударов по центрам принятия решений ВСУ ракет «Циркон». Эксперт отметил, что из-за этого в альянсе оказались перед дилеммой, как обеспечить безопасность западных военных на Украине.

Британский эксперт Александр Меркурис 3 апреля заявил, что ракеты «Циркон» показали разрушительную эффективность в зоне проведения спецоперации и ни у одной из стран мира нет средств противодействия им. По его словам, с начала 2024 года российские военные нанесли киевским властям огромный ущерб ударами по инфраструктуре.