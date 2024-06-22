Москва, 22 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на взыскание средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, которые возникли у этих компаний до возвращения регионов в состав России.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Мораторий на взыскание средств введён на период до 1 января 2026 года. Он распространяется на решения судов и других государственных органов ДНР, ЛНР и Украины.

Принудительному исполнению не подлежат обязательства по кредитам перед банками, зарегистрированными на территории Украины. Обременения прав на недвижимость, в том числе ипотека, могут быть прекращены в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Исполнительное производство будет считаться оконченным в связи с невозможностью взыскания, а неисполненное постановление о взыскании исполнительского сбора — отменяться судебным приставом-исполнителем.

Взысканы могут быть только средства, связанные с возмещением ущерба здоровью, компенсацией морального вреда, оплатой труда сотрудников, выплатой выходных пособий и вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности, сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, 31 января на совещании по развитию новых территорий Путин подчеркнул, что в вопросе о развитии указанных регионов не может быть мелочей. Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, и призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы.

Президент напомнил, что комплексная программа развития регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, уже запущена, и отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям. Люди в новых регионах страны должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни, заявил Путин в июне 2024 года.