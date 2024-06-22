Вашингтон, 22 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск в начале 2024 года по меньшей мере в 12-й раз стал отцом, сообщило 22 июня агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По этим данным, мать ребёнка — топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис, в 2021 году также родившая от Маска близнецов.

Кроме того, первая жена предпринимателя Джастин Уилсон родила Маску шестерых детей, один из которых скончался в младенческом возрасте, а певица Граймс (Клэр Элис Буше) — ещё троих, отметили авторы.

О рождении младшего ребёнка Маска его родители не сообщали, данные были получены от близких пары, сказано также в публикации.

Предприниматель публично поддерживает движение в защиту жизни с момента зачатия и в собственной личной жизни следует данному правилу, отметили авторы.

«Маск — самый богатый и влиятельный человек, который открыто разделяет взгляды движения в защиту жизни», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года издание Hollywood Life сообщило, что Маск расстался со своей девушкой, актрисой Наташей Бассет, после появления информации о том, что сотрудница компании предпринимателя «тайно» родила от него близнецов.

Маск и Зилис стали родителями близнецов в ноябре 2021 года. Дети родились за несколько недель до появления на свет второго общего ребёнка Маска и певицы Граймс.

В 2023 году Маск заявлял, что за стерилизацию детей родителям и врачам должно грозить пожизненное заключение. Предприниматель поддержал инициативу губернатора Флориды Рональда Десантиса о запрете смены пола несовершеннолетним гражданам.